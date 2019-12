CR4 | Wanda Nara imbarazza Chiambretti | “Icardi? Non vuole farlo prima”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 19 dicembre 2019)– La Repubblica delle Donne: “Icardi nonprima”.to Ospite nell’ultima puntata dell’anno di– La Repubblica delle Donneha fatto una confessione piccante sul marito Mauro Icardi. La procuratrice del calciatore si è raccontata in una lunga intervista a tutto tondo, dalla festa di compleanno in occasione del suo 33esimo compleanno ai rumors sul futuro calcistico del marito, ora al Paris Saint-German, ma in presto. Inoltre ha svelato un dettaglio intimo su Mauro Icardi dopo che Piero, con certo imbarazzo, le ha chiesto se nella coppia seguissero i consigli intimi di Antonio Conte: “Dovrei provare aprima della partita ma Mauro è molto professionale e prima di giocare non fa niente. Solo dopo il match se è andato bene, perché se la gara va male non mineanche ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.