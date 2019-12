Concorrenti GF Vip | Signorini attacca Marco Carta e conferma tre nomi

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Grande Fratello Vip: AlfonsotreIl nuovo conduttore del Grande Fratello Vip Alfonsoha svelato nuove indiscrezioni sulla prossima edizione, in partenza mercoledì 8 gennaio in prima serata su Canale 5, ospite da Piero Chiambretti a #CR4. Il direttore di Chi, oltre che are tre nuovidel Grande Fratello Vip, hatodicendo: “Lui ha detto che ha rifiutato la proposta del Grande Fratello Vip 4 ma nessuno gliel’ha mai fatta. Questa è la verità!” Nei giorni scorsi, rispondendo ad una domanda sul suo profilo Instagram, ha smentito la sua partecipazione, sostenendo che non sarà concorrente del reality più spiato d’Italia e che la proposta gli è stata fatta più e più volte, ma anche quest’anno ha rifiutato. Il cantante si dedicherà al suo mondo, ...

