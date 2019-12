Al via il Patto per la Salute | due miliardi messi a disposizione dal 2020

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) E’ tutto pronto per ilper la. Duea disposizioni dale tante altre novità. Ecco cosa prevede la norma. ROMA – E’ stato approvato ilper la. La Conferenza delle Regioni, come ha riferito il ministro Roberto Speranza, ha dato il proprio via libera al provvedimento messo a punto nelle ultime ore dalla maggioranza giallo-rossa. Si tratta di un piano importante per riuscire a rilanciare un settore che sembra essere in seria difficoltà. La soddisfazione del ministro Speranza Dopo il via libera al documento il ministro Speranza ha espresso la propria soddisfazione per la fumata bianca: “Penso che questa sia la scelta giusta – ha detto l’esponente del governo – proviamo a investire con vigore. Lo facciamo con 2di euro in più quest’anno e 1,5il prossimo. Ma abbiamo un ...

