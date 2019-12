Virus su WhatsApp | gruppi in pericolo | un hacker può bloccare l’app

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo le polemiche per la nuova schermata d’apertura,torna sotto i riflettori a causa di unnascosto nei. Numerosi utenti della famosa applicazione di messaggistica hanno assistito a un blocco improvviso. In seguito a unspedito all’interno di un gruppo e occultato sotto forma di normale messaggio,può costringere l’utente a decisioni drastiche.neidiSecondo i ricercatori dell’azienda di cybersecurity Check Point, una falla presente nella programmazione dell’app consentirebbe aglidi infiltrarsi innumerosi. Infattipuò contenere chat con massimo 256 utenti. Una volta introdotti all’interno, utilizzando l’applicazione dal computer, sono in grado di inviare un messaggio che nasconde una seconda natura. Dietro a un’apparente immagine o gif, celano un...

remotomasi : RT @arturodicorinto: Dieci consigli per mettere #WhatsApp al sicuro e sfuggire a virus, inviti elettoriali e fake news. - MarinaPunto1 : RT @arturodicorinto: Dieci consigli per mettere #WhatsApp al sicuro e sfuggire a virus, inviti elettoriali e fake news. - Dani_marzo82 : RT @arturodicorinto: Dieci consigli per mettere #WhatsApp al sicuro e sfuggire a virus, inviti elettoriali e fake news. -