Studentessa contrae Hiv in laboratorio | due atenei denunciati

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo sette anni di dolore e solitudine, ha deciso di denunciare la sua storia in tribunale (e di raccontarla al Corriere della Sera): una giovaneitaliana – che vuole mantenere l’anonimato – ha contratto il virus dell’Hiv in unin cui svolgeva ricerche per la tesi di laurea. Così sostiene, e ha portato in giudizio (al Tribunale di Padova, competente per territorio) due università, una italiana e una straniera, in cui avrebbe dovuto essere protetta. E invece, un incidente raro, unico nel suo genere, dicono gli esperti. La certezza dopo 5 anni di ricerche “Avevo manipolato pezzi di virus; ma erano ‘difettivi’, cioè che non possono replicarsi. In teoria un'operazione senza rischi”. E invece. Per avere il riscontro di dove è stato contratto, ci vogliono però 5 anni di ricerche, con l’ausilio deldi virologia dell’università di Roma Tor Vergata. Un caso ...

