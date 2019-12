Sem: ”Giuntoli interessato a Kulusevski? Sicuramente!” (Di martedì 17 dicembre 2019) Sem: Kulusevski? Giuntoli è molto bravo con i giovani, ci vede sempre bene. Napoli grande squadra, ma non sarà regalato A‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Sem, agente Kulusevski centrocampista del Parma, in prestito dall’Atalanta. Queste le sua parole: SU KOLUSEVSKI In questo momento avendo i dati alla mano è nei primi posti per rendimento: assist, km corsi, a 19 anni ha un motore diverso rispetto ad altri giocatori, un ragazzo con un fisico speciale. Gli vengono fischiati pochi falli, molta meno malizia rispetto a giocatori anche più esperti. Sta giocando in un ruolo nuovo per lui, non ha mai fatto l’ala, è sempre stato un trequartista e sta facendo sia la punta che l’ala destra più che egregiamente. GIUNTOLI interessato A KOLUSEVSKI? Giuntoli interessato a Kulusevski? Sicuramente, Giuntoli è molto bravo ...

