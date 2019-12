“Sei solo una…” Pesanti offese ad Alba Parietti in diretta Ed è strano sentire proprio

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019) Alla fine quello che doveva succede è successo davvero. Naturalmente intv, naturalmente a Live-Non è la d’Urso. Parliamo dell’atteso confronto tra Giampiero Mughini e. I due sono stati invitati dalla padrona di casa dopo la recente litigata a Vieni da me di Caterina Balivo. Ma l’astio tra la soubrette e il giornalista è finito per aumentare esponenzialmente nel salotto di Canale 5. Inutile pure dire cheha provato a tendere la mano al suo rivale, chiarendo di averlo sempre rispettato e di non averlo mai attaccato gratuitamente. Diversa l’opinione di Mughini, che non condivide le affermazioni dellasui partigiani. “Non sai niente, hai imparato quattro sciocchezze a memoria”, ha ribadito il commentatore sportivo. Parole che hanno colpito la showgirl, che ha avuto dei partigiani in famiglia e su queste testimonianze ha scritto il libro Da qui non se ne ...

