Rifiuti | in Lombardia aumentano +2 | 8% | ma sale a 70 | 8% la differenziata 2

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) (Adnkronos) - Il dato del costo pro-capite di gestione deiurbani a livello regionale è pari a 126 euro, e risulta inferiore sia alla media nazionale, circa 174 euro, sia a quello delle regioni del Nord, pari a circa 154 euro. Nel 2017, la produzione totale deispeciali in

Ca_Lato : RT @arpalombardia: Produzione #rifiuti in @RegLombardia, pubblicati sul sito di @arpalombardia i #report aggiornati. La percentuale di #ra… - PlasticaVerde : RT @arpalombardia: Produzione #rifiuti in @RegLombardia, pubblicati sul sito di @arpalombardia i #report aggiornati. La percentuale di #ra… - PolimericaNews : RT @arpalombardia: Produzione #rifiuti in @RegLombardia, pubblicati sul sito di @arpalombardia i #report aggiornati. La percentuale di #ra… -