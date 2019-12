Repubblica | Napoli | si punta al prestito con diritto di riscatto per Torreira

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019) Come ha sottolineato domenica sera il presidente De Laurentiis la sconfitta contro il Parma non sposta di nulla quello che è l’attuale progetto del, partito con l’arrivo del nuovo allenatore. La squadra, come ha spiegato Gattuso, ha bisogno di ritrovarsi, ma soprattutto di qualche nuovo inserimento per poter mettere in campo al meglio il 4-3-3- che il mister vuole giocare.Nei giorni scorsi presidente e allenatore ne hanno parlato, occorre un regista subito, anche prima della gara contro l’Inter Ilinsegue meno la suggestione Ibrahimovic e preferisce concentrarsi sul centrocampo. È necessario almeno un regista. Allan ha dimostrato di avere altre caratteristiche, quindi il rinforzo dovrebbe arrivare il prima possibile, in modo da poter essere disponibile già alla ripresa contro l’Inter per il big match del 6 gennaio. In cima alla lista c’è Lucas: ...

