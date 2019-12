Rai | Barachini Vigilanza invia lettera al presidente Foa | “Riferisca urgentemente alla

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ildella Rai, Marcello Foa, riferiscain commissione. A chiederlo, in unata al diretto interessato, è ildella stessa commissione parlamentare, Alberto, riguardopresunta tentata truffa ai danni dei vertici dell’azienda pubblica da parte di un “finto Giovanni Tria” che prima dell’estate, quando l’economista era ministro nel governo gialloverde, chiedeva per email alRai fondi per sviluppare un progetto all’estero, lasciando anche gli estremi di un conto corrente sul quale sarebbero dovuti finire i soldi. Nella missiva,ta per conoscenza anche all’amministratore delegato di Viale Mazzini, Fabrizio Salini, si legge: “Nei giorni scorsi sono emerse sulla stampa ricostruzioni giornalistiche relative a una richiesta che sarebbe stata trasmessa a lei tramite una ...

Akamissing : RT @Primaonline: Rai, Barachini: grave la mancata approvazione del testo sulla policy social - DigiTalkPR : Rai, Barachini: grave la mancata approvazione del testo sulla policy social “Apprendo con preoccupazione che il cda… - Primaonline : Rai, Barachini: grave la mancata approvazione del testo sulla policy social -