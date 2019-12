PS5 sarà disponibile in due modelli a partire da 600 dollari?

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019) Con il recente reveal di Xbox Series X, non sorprende che ci siano fughe di notizie su PS5. Sfortunatamente, però, il leak emerso probabilmente non è reale.ResetEra ha messo in evidenza una storia del sito Web giapponese IT Media che a sua volta riporta un'immagine che è apparsa su un sito Web giapponese separato. Il sito web mostrerebbe una PS5 con un nuovissimo design e un controller molto diverso da quello che siamo abituati a vedere da Sony. Sembra certamente un design accattivante, ma probabilmente il leak non è reale per alcuni motivi.Il primo punto chiave da evidenziare è che IT Media ha evidenziato due distinte versioni di PS5, una delle quali presumibilmente si chiamerebbe PS5 Pro:Leggi altro...

