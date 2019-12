“Nightmare before Christmas” per Emmanuel Macron

Leggi la notizia su it.insideover

(Di martedì 17 dicembre 2019) È ormai dall’inizio di dicembre che la Francia affronta scioperi che paralizzano completamente il Paese. Le proteste, iniziate con gli insegnanti ed i ferrovieri, aumentano giorno dopo giorno, estendendo i settori che si rivoltano alla proposta di riforma del sistema pensionistico voluto dall’Eliseo. Gli organi di rappresentanza dei lavoratori sono decisi a portare avanti le manifestazioni sin tanto che la proposta di legge non sarà ritirata dal governo, arroccandosi sulle proprie posizioni. La difficile gestione della situazione e gli scandali politici legati alla sua persona hanno portato persino alle dimissioni dell’apposito ministro incaricato di seguire la riforma: Jean-Paul Delevoye. Niente tregua di Natale Sebbene le proteste stiano sfiancando i lavoratori stessi, l’impressione è che quest potrebbero continuare sino a Natale. La paralisi che ha colpito i ...

