Napoli | a scuola il coding è inclusivo | sperimentazioni al Liceo Margherita e al Foscolo

(Di martedì 17 dicembre 2019) Giovani liceali hanno fatto da maestri “digitali” a studenti delle scuole medie nel segno dell’inclusione e della lotta all’emarginazione. Ildiventa uno strumento di “socializzazione” grazie al progetto europeo “Codinc –for inclusion”, coordinato per l’Italia dalla Federico II diche, in collaborazione con due scuole cittadine, ildi Savoia e l’Istituto-Oberdan, ha sperimentato in quattro classi (due prime e due seconde) un programma di didattica innovativa basato sul peer learning. Durato due anni, i risultati del progetto sono stati presentati oggi, martedì 17 dicembre, presso il teatro deldi Savoia, dal responsabile del progetto, Davide Marocco, docente di Psicometria della Federico II, Franco Rubinacci, coordinatore della sperimentazione di Codinc, Giuseppina Maria Wally Crocenti, dirigente del...

