Mattino | De Laurentiis gela la Juve che voleva Mertens

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sono passati solo 50 giorni eppure sembra che in casa Napoli ci sia stata una vera e propria rivoluzione, più silenziosa di quella avvenuta il5 novembre con l’ammutinamento della squadra che si rifiutò di andare in ritiro, ma non meno profonda. Il presidente Deha deciso di mettere da parte tutte le guerre cominciate proprio quella sera, ha pagato gli stipendi che aveva bloccato, ha promesso che cancellerà le multe e adesso si è anche dedicato a trattare i rinnovi per quegli stessi calciatori che aveva definito non fondamentali nei mesi scorsi. Ilriporta infatti di una mossa decisa del presidente per fermare lache si era interessata a DriesDele pretendenti italiane di: c’è anche lantus sul belga ma l’affare non decolla («Non può andare in Italia a gennaio», dice il patron). L'articolo: De...

