Irina Shayk è una dea in intimo rosso | il seno infiamma il web FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 17 dicembre 2019)Shayk si starà anche leccando le ferite del cuore, ma le pene d’amore sembrano renderla ancora più bella. Sguardo magnetico, sorriso malinconico e pensieri inaccessibili per la supermodella russa, che con quest’ultimo scatto ha incantato il web più del solito. Riesce sempre a superarsi, la Shayk, che si tratti di un serviziografico o di unafatta in casa. Questo è proprio il caso dell’ultimo selfie pubblicato sul suo profilo. Stesa accanto ad un mega peluche,sfoggia unfuoco e guarda fisso nello’obbiettivo. Non un filo di trucco sul viso perfetto, anzi, l’occhio stanco sembra perfino valorizzarla (e ci lascia credere che, in fondo, perfino lei potrebbe essere la nostra ragazza della porta accanto). Magari. Completino semplice in pizzoe sguardo da vera pantera,non ha bisogno di destreggiarsi troppo per ...

basiliolerose : @Bett_Calcaterra Bettino scusa ma ti senti quando parli oppure le parole escono senza sapere cosa dici. Hai detto c… - Fab_True_Enough : @OGiannino Alitalia fa piani per il rilancio. I risultati dimostrano che il mercato non ci crede, soprattutto volan… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Heidi Klum topless e 'finalmente l'amore definitivo'. Le foto delle Vip -