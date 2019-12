Leggi la notizia su leggo

(Di martedì 17 dicembre 2019) Un, divampato per cause ancora da accertare, ha distrutto una pochi chilometri da, causando la morte di tre persone: si tratterebbe, da quanto risulta, di unae...

leggoit : #incendio in un appartamento alle porte di #roma, morta una coppia e la figlia - Iw1prt_Alberto : RT @vvfveneto: #16dicembre #Venezia, incendio la notte scorsa di un appartamento in un condominio di corso del Popolo a #Mestre: tre person… - Emergenza24 : RT @vvfveneto: #16dicembre #Venezia, incendio la notte scorsa di un appartamento in un condominio di corso del Popolo a #Mestre: tre person… -