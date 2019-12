Il BB di Death Stranding diventa una gigantesca forma di formaggio Gouda

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sono già passati 4 anni da quando Hideo Kojima si è separato da Konami dando nuova vita a Kojima Productions e, a giudicare dall'acclamato, probabilmente è stata la soluzione ideale per il celebre sviluppatore.Per festeggiare questi primi 4 anni della compagnia, Guerrilla Games ha deciso di fare un regalo abbastanza singolare a Kojima e il suo team.E cosa c'è di meglio di unadiggiodi quasi 14 chilogrammi con sopra il BB di?Leggi altro...

