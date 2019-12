Eleonora Perraro, lo sfogo della madre: "Non ho una tomba su cui piangerla" (Di martedì 17 dicembre 2019) Marco della Corte Il corpo della 43enne si trova ancora presso l'obitorio di Trento, la madre: "Attendiamo l'esito delle perizie da mesi, datemi una tomba su cui piangerla" La madre di Eleonora Perraro, la 43enne uccisa a Nago Torbole (Trento) lo scorso 6 settembre, ha raccontato a Giallo il dramma che sta vivendo in questi mesi: "Mia figlia Eleonora è stata uccisa con una violenza ingiustificabile: è stata presa a morsi in faccia, sul seno e sulle game. Chiedo soltanto di poterle regalare una degna sepoltura. Non ho ancora un posto in cui piangerla, in cui portarle dei fiori, perché da più di tre mesi è rinchiusa in un frigorifero". La donna, disperata, è consapevole che nessuno potrà restituirle viva la sua Eleonora, ma ha dichiarato che almeno per Natale vorrebbe "poterla sapere in pace". Un caso di femminicidio quello di Eleonora Perraro, che al momento vede come unico ...

Leggi la notizia su ilgiornale

