Conoscete l’ex moglie di Ezio Greggio? Chi è Isabel e cosa fa

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 17 dicembre 2019) Forse non tutti sanno cheha un matrimonio naufragato alle spalle. Lo storico conduttore di Striscia La Notizia è stato infatti sposato per oltre venti anni con la spagnolaBengochea, un legame dal quale sono nati anche due figli maschi, Giacomo e Gabriele. I due si sono detti addio dopo tantissimo tempo insieme e le motivazioni della rottura non sono mai state rese note ai più. Nonostante la separazione, gli ex coniugi continuano ad avere dei rapporti civili e pacati. (Continua dopo la foto) View this post on Instagram A special thanks to my ever so supportive family, who's kept me humble through the years and helped me accomplish my little but significant goals throughout my life. My father as my mentor, my mother as my heart and soul and my brother as my partner in crime and best friend i could ever ask for. Let this be ...

chiaradellovo : L’imbarazzo che si crea in #palestra quando chiacchieri con una persona per tutto il corso, fino a che arriva il mo… - zazoomblog : Alessandra Celentano conoscete l’ex marito? Perchè l’ha lasciata - #Alessandra #Celentano #conoscete - PozzebonSergio : @giobandnere Vi hanno ammaestrato male. Vi insegnano ad odiare uno di turno, che sia l'ex presidente della comunità… -