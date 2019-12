Congo | bimbi morti e rimasti paralizzati nelle miniere di cobalto | class action contro i

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Mio nipote fu costretto a cercare lavorodifin da piccolo, poiché la nostra famiglia non era in grado di pagare la retta scolastica di 6 dollari al mese. Lo scorso aprile stava lavorando sotto terra, in un tunnel, scavava per cercare rocce di, quando il tunnel è collassato. E lui è stato sepolto vivo. Non abbiamo nemmeno riavuto il suo corpo”. E ancora: «Ho cominciato a lavorarea nove anni. All’inizio di quest’anno, mentre trasportavo sacchi diper 0,75 dollari al giorno, sono caduto in un tunnel. Gli altri lavoratori mi hanno tirato fuori. E mi hanno lasciato a terra, da solo, fino a che i miei genitori hanno sentito dell’incidente e sono venuti ad aiutarmi. Ora sono paralizzato dal petto in giù e non camminerò mai più». Sono solo due delle testimonianze contenute nella ineditaintentata da alcune famiglie ...

