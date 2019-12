Choc a Fuorigrotta, pistola al volto di un tabaccaio per portare via l’incasso (Di martedì 17 dicembre 2019) Una volta entrato in auto, il titolare di una tabaccheria di Fuorigrotta si è visto puntare al volto una pistola ed è stato costretto a consegnare il borsello con 11mila euro. Aveva appena chiuso la saracinesca del suo negozio, quando un tabaccaio, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli, entrato in auto per fare rientro a casa, … L'articolo Choc a Fuorigrotta, pistola al volto di un tabaccaio per portare via l’incasso proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco

