Buon compleanno papa Francesco | Dynamo…

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019)…Maria Fida Moro, Paolo Sottocorona, Bill Pullman, Moreno Argentin, Tino Iannuzzi, Maria Iacono, Manuela Repetti, Valeria Cardinali, Gigi d’Agostino, Giampiero Giulietti, Daniele Portanova, Eleonora Bischi, Stefano Centomo, Antonio Siri, Alessia Bigi, Fabrizio Crestani, Ludovica Guidi, Raffaele Marciello… Oggi 17 dicembre compiono gli anni: Giorgio Bandiera, attore, doppiatore; Mariella Adani, soprano; Jorge Mario Bergoglio,Pizzi, ex calciatore; Vittorio Stagni, attore, doppiatore, dialoghista; Angelo Tiraboschi, politico; Gianni Ravaglia, politico; Sergio Rossetti, ex calciatore, allenatore; Gian Mario Selis, politico; Fabio Morandini, ex combinatista nordico; Angelo Todaro, fumettista, saggista; Gino Gagliardelli, ex calciatore; Maria Fida Moro, giornalista, politica;Scorsa, ex calciatore, allenatore; ...

MrAncelotti : Buon compleanno Milan!! Non sei più un ragazzino, ma i ricordi, i trionfi, la passione e l‘amore che tante persone… - acmilan : A history of #Passion120 that unites us under the same colours ??? Happy 120th Anniversary, Rossoneri ?? Oggi festeg… - Nesta : Una storia gloriosa e ricca di grandi successi, un orgoglio averne fatto parte. Buon Compleanno @acmilan! ????… -