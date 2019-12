A breve si potrà far sapere a Google Assistant se si è messo ad ascoltare quando non

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di martedì 17 dicembre 2019) Se avetein inglese potete eliminare l'ultimo comando dicendo "non era per te": per il momento in Italia il comando ha l'effetto di interrompere l'esecuzione dell'ultimo comando pronunciato. L'articolo Asifarse si èadnon avrebbe dovuto proviene da TuttoAndroid.

W4NGJ1 : breve riflessione: voglio bene anche a te ma ho paura, vorrei un finale happy e so che con te questo finale non si… - Freedomtripita1 : A breve si potrà raggiungere Abu Dhabi con i voli low cost. La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato una collabora… - GiovanniFanfoni : @aminuscolo @marta_barone_ @libribompiani Per una serie di associazioni, questa breve anticipazione mi ha fatto pen… -