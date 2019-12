Tommaso Zorzi | ingaggia un finto fidanzato ma si innamora

Leggi la notizia su meteoweek

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il gossip di Natale più curioso arriva dalla terra degli influencer:ha raccontato, infatti, ai suoi followers come si sia preso una cotta per Armando, il sexy attore che aveva assoldato per fingere di essere il suo. A influencerlandia è successo anche questo:hadi essersicon Armando Condemi pubblicando … L'articolounma siproviene da www.meteoweek.com.

eenticoo : @vowelzs @menetekel__ @radioattiv0 @falizzo Manila Luzon e Stephanie Glitter, anche un po’ di Tommaso Zorzi - beatriceminello : io sono innamorata di tommaso zorzi innamorato - livefornjall : RT @edismyreligion: Quindi Tommaso Zorzi ha finto su instagram di essersi fidanzato e si è innamorato del suo finto fidanzato e adesso esco… -