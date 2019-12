Psg | Neymar | «La mia priorità è restare qui | do il 100%»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ha ripreso a segnare con continuità al Paris Saint Germain dopo gli infortuni: ecco le parole del fantasista brasilianosi racconta in esclusiva a France Football. Ecco le parole del fantasista francese sulla sua stagione al Psg.– «Non gioco mai per essere il numero uno. Gioco solo perché amo il calcio. Sono felice solo quando gioco. E ogni volta che sono in campo, do il. Perfezione? C’è solo Dio che è perfetto. Ognuno ha i suoi piccoli difetti. Un leader è qualcuno che deve aiutare la squadra a vincere, per condurla alla vittoria. La miaè PSG, con il massimo coinvolgimento ogni settimana». Leggi su Calcionews24.com

