Previsioni Meteo Toscana | domani piogge sparse e temperature in aumento

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il Lamma comunica leper laper i prossimi giorni.nuvoloso con possibilità dipiù probabili sul nord ovest. Possibili schiarite nelle zone interne. Venti: di Scirocco moderati o forti sulla costa, deboli sulle zone interne. Mari: molto mossi.: in ulterioresu valori decisamente superiori alle medie del periodo (massime poco sotto i 20 gradi in pianura). Mercoledì 18: nuvoloso con parziali schiarite. Isolare e brevisulle zone più occidentali. Venti: orientali, deboli nell’interno, moderati su costa e Arcipelago. Mari: mossi o molto mossi.: minime in locale calo; massime stazionarie o in lieve calo, comunque su valori superiori alla media. Giovedì 19: nuvoloso con. Venti: deboli o moderati da sud est Mari: mossi o molto mossi.: stazionarie su valori oltre le ...

