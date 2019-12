Posticipo Serie A, Cagliari-Lazio 1-2

Lapassa in rimonta alla Sardegna Arena:battuto 2-1. Buon inizio delche già all'8' è in vantaggio: sponda aerea di Joao Pedro, gran sinistro al volo di Simeone palla all'incrocio, Strakosha è battuto Chance anche per Nainggolan e lo stesso Simeone. Nella ripresain avanti alla ricerca del pari e pericolosa con Immobile e Milinkovic.Simeone si divora il raddoppio. Immobile di testa sfiora il pari,Faragò manca il 2-0. Poi al 93' Luis Alberto firma l'1-1. Di Caicedo al 98' il gol della vittoria: 1-2.(Di lunedì 16 dicembre 2019)