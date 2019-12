Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) A Detto Fatto, ex naufrago dell’Isola dei famosi, si è lasciato andare ad unapiccante sue sui posti più strani in cui l’attore avrebbe fatto sesso.e lasuè da sempre molto riservato per quanto riguarda la propria vita privata, ma a mettere in piazza i suoi affari privati ci ha pensatostavolta. L’ex naufrago ha rivelato con sorpresa di tutti che l’attore avrebbe avuto un rapporto intimo sulla pista di sci: “Il signorinoha fatto fichi fichi in pista di giorno, sfidando le leggi fisiche. Voi sapete che il caldo dilata e il freddo restringe. Ditemi voi quindi come si fa a praticare con un pistacchio”, ha rivelato a Detto Fatto., più volte finito al centro del gossip per una sua presunta liaison con l’amico ...

notizieit : Jonathan Kashanian e la rivelazione su Gabriel Garko: le sue parole - gossipnewitalia : Kashanian non ha solo rivelato questo dettaglio decisamente bollente, ma ha anche ammesso che il nostro gabriel è u… -