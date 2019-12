HBO svela We Are Who We Are, primo sguardo alla miniserie di Luca Guadagnino sulla scia di Chiamami Col Tuo Nome (Di lunedì 16 dicembre 2019) Dopo il successo universale di Chiamami Col Tuo Nome e la tiepida accoglienza riservata a Suspiria, Luca Guadagnino è pronto a lasciare la sua impronta su una grande e attesissima produzione televisiva. Parliamo di We Are Who We Are, miniserie firmata Sky-HBO, scritta e diretta dallo stesso Guadagnino. I suoi otto episodi sono prodotti da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e scritti da Luca Guadagnino, Paolo Giordano e Francesca Manieri. I produttori esecutivi sono Lorenzo Mieli, Mario Gianani, Luca Guadagnino, Nick Hall, Sean Conway, Riccardo Neri e Francesco Melzi d’Eril. In pieno stile Chiamami Col Tuo Nome – pluripremiato adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di André Aciman – We Are Who We Are promette di osservare da vicino l'adolescenza raccontando una storia di formazione. I protagonisti sono due ragazzi americani e le loro giornate vissute in una ...

Leggi la notizia su optimaitalia

Altre notizie : HBO svela We Are ...