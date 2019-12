Google ferma l’aggiornamento di Chrome 79 per problemi di sicurezza

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) (Foto:ha messo momentaneamente in pausa l’aggiornamento di79 dopo che sono stati riscontrati diversisoprattutto con le app di terze parti. All’origine del bug il componente Android System WebView che ha causato in molti smartphone il ripristino di software correlati con la conseguente perdita totale di tutti i dati personali salvati. Le applicazioni che sono state toccate dalle problematiche sono quelle per esempio di tipo Lite ovvero quelle che sono basate su pagine web. Si tratta di programmi molto semplici e basilari, che in buona sostanza possono essere paragonabili a applicativi web. Da qui, il legame stretto con il browser di casa. Ma sono emersianche con app molto popolari come Outlook oppure iCloud Print. Non appena l’update è stato diffuso su Play Store, molti utenti sono caduti in questo malfunzionamento perdendo ...

