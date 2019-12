Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “È una proposta incomprensibile. Che peraltroha fatto a Pd e M5s prima di sottoporla a noi, i suoi alleati. Mi sembra un modo alquanto strano di tenere i rapporti nella propria coalizione”. In un'intervista al Corriere della Sera. La presidente di Fratelli d'Italia,, va a testa bassa contro l'alleato di coalizionee dice di non essere intanto d'accordo “sul merito”. “Si vuole andare al governo insieme – si chiede – o si vogliono scrivere assieme provvedimenti su alcune materie?”. E se dovesse trattarsi del primo caso, risponde: “Proposta irricevibile”. Quindiprosegue dicendo che “se la maggioranza propone provvedimenti condivisibili, noi non abbiamo problemi: FdI ha votato il taglio dei parlamentari, quando tutte le altre opposizioni votavano contro. Ma sulle grandi materie, come si può pensare che ci si trovi tutti d'accordo?” ...

LelloEsposito5 : RT @DeSantis1948: Giorgia Meloni ... Un tempo eravate per la prescrizione....???? ora cos'è cambiato ..? ?? #NoSalvaPrescrizione - roberto01012023 : RT @Gianni_Pisa: Ancora non l'ha capito che il #felpino pensa solo ai ca**i suoi? ?????? - fisco24_info : Giorgia Meloni è irritata con Matteo Salvini: “È una proposta incomprensibile. Che peraltro Salvini ha fatto a Pd e… -