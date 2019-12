Femminicidio | uccide la moglie Maila Beccarello | massacrata a calci e pugni Natalino

Femminicidio nel Teatino - pensionato 68enne uccide la moglie a colpi di pietra : Chieti - Una lite, come nemmeno accadeva spesso. L'uomo ha provato a colpire una prima volta la moglie in macchina, lo ha fatto con una violenza tale da convincere la donna a tentare la fuga per la campagna. Lui, il padre dei suoi due figli e da tempo affetto da problemi di salute, è sceso e l'ha rincorsa colpendola più volte alla testa, forse un tronco trovato accanto al corpo ormai esanime della vittima, in un lago di ...