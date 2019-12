Cagliari-Lazio 1-2 | ribaltone nel recupero

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 17 dicembre 2019) Con due reti nel, lavince 2-1 ain rimonta e consolida il terzo posto, a sole tre lunghezze dalla vetta occupata da Inter e Juve. Alla Sardegna Arena il gol decisivo e' stato messo a segno di testa da Caicedo al 98mo, dopo che al 93mo era arrivato il pareggio di Luis Alberto, su un cross di Acerbi deviato da Farago'. Beffato un buonche era passato in vantaggio dopo appena otto minuti di Simeone, lesto a mettere in rete una girata di Joao Pedro dopo una rimessa laterale. Gli ospiti reagiscono sono ancora i sardi a sfiorare il raddoppio in chiusura di primo tempo in contropiede con un tiro di Nainggolan deviato da Strakosha. Nella ripresa laattacca a pieno organico, accumulando occasioni ma anche qualche rischio, fino alfinale.

