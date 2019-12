Valanghe in Piemonte | Alto Adige e Valle d' Aosta | tre vittime

Leggi la notizia su ilsecoloxix

(Di domenica 15 dicembre 2019) Uno snowboarder travolto e ucciso da una slavina sopra Alagna Valsesia (nel Vercellese), una donna morta sull'Alpe di Siusi e un'altra vittima in Vurnenche

ArpaPiemonte : Pericolo #valanghe in aumento. Previsto 4-Forte sulle Alpi settentrionali e 3-Marcato sulle Alpi occidentali e meri… - AllertApc : RT @ArpaPiemonte: Pericolo #valanghe in aumento. Previsto 4-Forte sulle Alpi settentrionali e 3-Marcato sulle Alpi occidentali e meridional… - pcbassignana : RT @ArpaPiemonte: Pericolo #valanghe in aumento. Previsto 4-Forte sulle Alpi settentrionali e 3-Marcato sulle Alpi occidentali e meridional… -