Malfitano | “Napoli pessimo Il problema non era Ancelotti”

(Di domenica 15 dicembre 2019)su Insigne: è un buon giocatore, ma non è un talento o un fuoriclasse. Da un paio di anni a questa parte gioca solo per la Nazionale, a Napoli ci sono attriti con De Laurentiis Mimmo, è intervenuto a Radio Sportiva per commentare l’esordio con sconfitta di Gattuso sulla panchina del Napoli contro il Parma al San Paolo. Queste le parole del giornalista de La Gazzetta dello Sport: SU NAPOLI – PARMA Il primo Napoli di Gattuso mi ha fatto un’impressione pessima. Ilnon è il tecnico ma sta nella psicologia dei giocatori che hanno perso stimoli e motivazioni. Ci sono elementi che non hanno più niente da spartire con il progetto. La partita di ieri è la dimostrazione che ildel Napoli non era Ancelotti, gli unici responsabili sono i giocatori. Con l’insubordinazione la squadra ha mostrato che la sua volontà era far ...

