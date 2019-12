Luigi Di Maio è tentato dalle Sardine

Leggi la notizia su agi

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il leader M5s,Di, confessa di aver avuto "la tentazione di passare a San Giovanni" dove il 14 dicembre si è tenuta la manifestazione delle. Intervistato dal 'Corriere della sera', Diafferma: "Le piazze sono una cosa bellissima. Giorni fa ho incrociato il loro portavoce in tv e gli ho detto che sono bravissimi. Trovo sbagliato che qualcuno, tra i partiti, provi a metterci il cappello. Bisogna lasciar respirare queste emozioni in modo libero, solo così continueranno a essere forti e coinvolgenti". Alla domanda su una possibile alleanza tra M5s e una lista civica delle, Dirisponde: "Ogni nostra convergenza è sempre sul programma. Ma facciamo così: per ipotesi, sarebbe bello lavorare insieme su ambiente, giustizia, diritti sociali, lavoro, casa e aiuto alle persone in difficoltà".

