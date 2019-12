LIVE Sci di fondo | 10 e 15 km Davos 2019 in DIRETTA | vince Simen Krueger | ritiro per

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 La nostratermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimobuona serata da OA Sport. 16.07 I migliori sono arrivati al traguardo, non cambierà più la classifica: fuori dai punti tutti gli azzurri. 16.02 Taglia il traguardo in testacon 19″0 su Ustiugov e 20″0 su Cologna, terzo. 16.00 Giunge notizia intanto la notizia deldi Francesco De Fabiani. 15.55ipoteca la vittoria passando ai 13 km con 20″9 sul russo Ustiugov. 15.51 Il norvegeseè in testa ai 12.2 km con 22″9 sul russo Sergey Ustiugov. 15.46 Unico azzurro virtualmente a punti dopo 5 km è Stefan Zelger, 24° a 23″8 da Niskanen. 15.42 Agli 8 km il divario tra i due sale a 3″1. 15.39 Il norvegeseva in testa ai 5 km con 1″5 su Niskanen. 15.34 Dopo 5 km ...

