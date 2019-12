Le Sardine | “Niente liste in Emilia e Calabria | l’obiettivo resta coinvolgere più persone

Leggi la notizia su ilsecoloxix

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il giorno dopo la grande manifestazione di Roma, 150 coordinatori a raccolta. La “scatola” delleè il palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme

Linkiesta : Dalle #sardine all’impeachment, da #Salvini ai dei grillini, dai disastri del populismo pugliese alla #VoceLibera d… - VincenzoDeLuca : Le #sardine fanno benissimo a dire no a Casapound. Non si va in piazza coi fascisti. Niente di pregiudiziale contr… - marcofurfaro : Fa un freddo cane, non smette di piovere e tira un vento gelido a Venezia. Ma la piazza si riempie lo stesso e tant… -