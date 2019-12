Cagliari-Lazio | Inzaghi in conferenza stampa | “Mi aspetto una reazione”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 15 dicembre 2019), ladi Simone: “Partita difficile. Miuna reazione dai miei dopo l’eliminazione in Europa League”. FORMELLO () – Vigilia di. Partita molto importante per i biancocelesti che vogliono mettersi alle spalle l’eliminazione in Europa League: “Ci aspetta una traversa molto complicata – ha detto inSimone– i sardi sono una squadra di qualità che sta attraversando un grande momento. Noi non possiamo permetterci di guardare indietro. Il momento in campionato è ottimo e dobbiamo continuare così“. Il passo falso in campo internazionale non sembra aver minato le certezze della squadra capitolina: “La settimana è stata molto tranquilla. Sapevamo le difficoltà che potevamo trovare in Europa League ma ora miuna reazione da parte dei ...

sportli26181512 : Inzaghi: 'Dopo l’Europa League voglio una Lazio convincente': Inzaghi: 'Dopo l’Europa League voglio una Lazio convi… - DiMarzio : #SerieA | #Lazio, le parole di #Inzaghi alla vigilia di #CagliariLazio ???? - ProfidiAndrea : ??? Maran: 'Castro non recupera: fuori in sette con la #Lazio! Gli errori di Pellegrini...' Alla vigilia del postic… -