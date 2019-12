Trento, 57enne filma stranieri "sospetti" e viene aggredita: denunciato tunisino (Di sabato 14 dicembre 2019) Federico Garau La signora aveva visto i tre extracomunitari intenti a rovistare in cerca di qualcosa vicino ad un muro e per questa ragione si era decisa a riprenderli, temendo che stessero commettendo qualcosa di losco. Accorgendosi di essere ripresi, gli stranieri si erano infuriati ed uno di loro l'aveva aggredita È stato identificato e deferito uno dei tre cittadini stranieri che a fine novembre scorso aveva minacciato ed aggredito una donna di 57 anni a Trento. Spintonata e gettata a terra, la vittima era stata presa di mira dagli extracomunitari perché sorpresa a riprenderli con il proprio smartphone mentre stavano probabilmente compiendo qualcuno dei loro loschi affari. Il fatto, secondo quanto riferito dagli inquirenti impegnati nelle indagini, si è verificato durante il pomeriggio dello scorso venerdì 29 novembre, intorno alle ore 16:00. Transitando in Corso Tre ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Trento 57enne