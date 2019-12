Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | i fan iniziano ad accamparsi in attesa dell' anteprima

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 dicembre 2019) A pochi giorni dalla prèmiere americana di: L'dii fan hanno iniziato a campeggiare sull'Hollywood Bouleverd. A pochi giorni dalla prèmiere americana di: L'dii fan hanno iniziato a campeggiare sull'Hollywood Bouleverd di fronte al Chinese Theatre dove si svolgerà il red carpet e l'mondiale. Il gruppo composto da una ventina di persone ha piazzato tende e sacco a pelo e per ingannare l'giocano, costruiscono set Lego di Guerre Stellari e fanno una raccolta fondi per lalight Children's Foundation per permettere ai più bisognosi di poter vedere l'ultimo capitoloa saga gratuitamente. Da vent'anni ad ogniqueste persone, arrivate dai quattro angoli del mondo, si presentano sulla strada ...

StarWarsIT : Cominciate oggi e avrete abbastanza tempo per guardare tutta la saga degli Skywalker prima del nuovo film Star Wars. - rems4stroke : @ROlivesi Star Wars senza soldi ! Hahah - catrinahadi_ : lahat na ng convo naka star wars theme argh di ko trip pls jsksjsjsjsjdjs -