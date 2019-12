Roma | giallorossi su Castagne | in attacco si fa strada l’idea Pinamonti

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019), ci sarà bisogno di rinforzare la rosa a gennaio. Il ds Petrachi è già a lavoro su alcuni obiettivi Gennaio si avvicina e anche in casabisognerà stare attenti al mercato. Se è vero che non ci saranno grandi colpi il ds Petrachi è già a lavoro per rinforzare la rosa di mister Fonseca. Come riporta il Corriere dello Sport alcuni equilibri sono cambiati e allora bisognerà intervenite. Con l’infortunio di Zappacosta e un possibile ritorno anticipato al Chelsea e l’uscita di Florenzi un nome che piace è quello di, anche se la qualificazione in Champions dell’Atalanta complica la trattativa. Per quanto riguarda l’invece dopo il flop di Kalinic e scartata l’idea Kean si pensa a. Leggi su Calcionews24.com

