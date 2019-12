Open banking | è in corso una rivoluzione di cui pochi parlano E tutto sarà nelle mani

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Da qualche mese è inuna vera e proprianel mondo delne. Un vero e proprio stravolgimento nel nostro modo di intendere e “vivere” la banca. Dal 14 settembre 2019 è, infatti, diventata operativa la nuova direttiva europea sui servizi di pagamento, anche detta Psd2 (Payment Services Directive 2) con cui si concretizza il concetto diche avrà un impatto sconvolgente sulla nostra vita quotidiana e sul modo in cui gestiamo i nostri soldi. Un passaggio fondamentale per creare condizioni di parità e un ambiente bancario più democratico, per aumentare la concorrenza e l’innovazione nel mercato tra gli Stati membri, per rafforzare la protezione dei consumatori e migliorare la sicurezza dei pagamenti su internet e l’accesso al conto. E non è solo teoria. Cercherò di spiegarlo con parole semplici e per tale motivo ne ho parlato con Marie ...

