LIVE Genoa-Sampdoria 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | prima parte di gara di studio

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19′ Batte Schone con il pallone che attraversa tutta l’area per poi terminare sul fondo. 18′ Capovolgimento di fronte con Cassata che che guadagna undi punizione. 17′ BIRASCHI SALVA SU EKDAL, incursione dadi Gaston Ramirez che entra in area, il classe 1994 delchiude sullo svedese della Samp che stava per ricevere il pallone a centro area. 16′ Cerca di conquistare metri il, rimessa laterale in zona d’attacco presa da Pajac. 15′ Primi quindici minuti del derby di totaletra le due squadre, punteggio ancora fermo sullo 0-0. 14′ Giro palla delin difesa, ci avviciniamo al quarto d’ora. 12′ TENTATIVO DI SPONDA DI BIRASCHI A CERCARE SANABRIA, provvidenziale uscita di Emil Audero che abbranca in presa e fa ripartire i blucerchiati. 11′ ...

