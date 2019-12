Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Tamponamento senza gravi conseguenze questa sera all’incrocio tra via Torino e via Bari, nel popoloso quartiere deltra due: nella prima c’era una donna con tre bimbi a bordo, nell’altra un ragazzo.danneggiata maintervento da parte dei mezzi di soccorso perchè non si registrano feriti. Ovviamente tanto spavento per i bimbi a bordo. Sul posto i Carabinieri per tutti i rilievi del caso. L'articoloaltra dueproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Incidente al Rione Libertà: impatto tra due #Auto, nessun ferito ** -