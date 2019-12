Genoa-Sampdoria | Thiago Motta | “nessuna delle due meritava di vincere | però abbiamo perso

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019) “Era una partita complicata, con tanti falli ed episodi che hanno spezzettato la partita. Direi che nessunaduedinoi”. Così, allenatore del, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta contro lanel Derby. “Dobbiamo continuare a lavorare, con la convinzione di giocare la palla anche in partite come queste. Non dobbiamo perdere l’aggressività, ma dobbiamo costruire meglio e concretizzare di più le azioni”, ha aggiunto. “Non servono alibi legati alle assenze, chi ha giocato poteva farlo nel modo in cui voglio. Poi è vero che possiamo fare meglio”, ha concluso l’italo-brasiliano. LEGGI ANCHE –> Esonero, l’allenatore delrischia: le ultime Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di ...

pisto_gol : La Sampdoria batte il Genoa con un gran gol in contropiede di Manolo Gabbiadini.L’ultimo derby vinto in casa dal Ge… - Gazzetta_it : Gol! Genoa - Sampdoria 0-1, rete di Gabbiadini M. (SAM) - SportRepubblica : Genoa-Sampdoria 0-1, Gabbiadini entra e decide il derby a 5' dalla fine -