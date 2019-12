Deschamps | assist all’Inter | «Giroud dovrebbe andare in un club dove possa giocare»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Olivierpuò diventare un uomo mercato elo consiglia: «Se non gioca al Chelsea,farlo altrove» Oliverè uno dei tanti uomini mercato che infiammeranno il mercato di gennaio. Tra le molte destinazioni a cui è stato accostato il francese c’è anche l’Inter. Sul possibile trasferimento è intervenuto il ct della Francia, Didierche ha commentato così a L’Equipe. «Lui, come altri, potrebbersi trasferire. La sua situazione al Chelsea non è cambiata in due mesi. Sarebbe meglio per Olivier, naturalmente,in unavrebbe più spazio perdi più: se non può farlo al Chelsea, potrebberlo fare altrove. Sarà una sua decisione. Non conosco le opzioni che ha» Leggi su Calcionews24.com

FOXSportsIT : Deschamps, assist all'Inter: 'Giroud deve lasciare il Chelsea a gennaio'. ?? -