Casapound non sarà in piazza con le sardine | Non canteremo Bella Ciao Loro sono un

(Di sabato 14 dicembre 2019) Simone Di Stefano, leader di, su Twitter annuncia che il suo movimento politico non manifesterà inSan Giovanni a Roma insieme alle. “Mica ci avrete creduto? Quello delleè un vuoto pneumatico che non può essere riempito con nessuna buona idea. Pappagalli del, state bene così!”, scrive sui social Di Stefano dopo aver postato un selfie inVenezia con dellefritte in mano. Mica ci avrete creduto? Quello delleè un vuoto pneumatico che non può essere riempito con nessuna buona idea. Pappagalli del, state bene così!— Simone Di Stefano

VincenzoDeLuca : Le #sardine fanno benissimo a dire no a Casapound. Non si va in piazza coi fascisti. Niente di pregiudiziale contr… - mante : Questa idea che Facebook non sia un servizio a cui ci si iscrive a certe condizioni ma un luogo pubblico della vita… - Adnkronos : #Sardine, #CasaPound: 'Noi in piazza ma #BellaCiao non la cantiamo' -