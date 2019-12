Veronica e Alessandro | dopo UeD ancora fiume di polemiche | adesso parla lui

Leggi la notizia su gossipetv

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Uomini e Donne,Burchielli indecisa suZarino: Tina Cipollari non ci sta I fatti li sapete tutti: a un certo punto di Uomini e DonneBurchielli non è stata più sicura del suo percorso perchéZarino le facevaeffetto; questo l’ha spinta are con la redazione, a cercare un … L'articoloUeDdilui proviene da Gossip e Tv.

riseandshinej : RT @Julietsaab_: Non è molto difficile, Veronica non era convinta di Alessandro e ha detto No alla scelta, ha voluto fare la tronista perch… - ChiccoseDOC : U&D: VERONICA BURCHIELLI A NAPOLI DA ALESSANDRO ZARINO. L’ESTERNA DI CARLO PIETROPOLI CON CECILIA ZAGARRIGO..… - WittyTV : Nella puntata di oggi di #UominieDonne Veronica ha chiesto di rivedere Alessandro... Guardate QUI com'è andata! ?? -