Utile per pagare lo scanner dell’iride di Samsung Galaxy S9 e Note 9 con Android 10

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Lodell'iride è una caratteristica deiS9 e9 che il produttore asiatico ha deciso di non prevedere per i top di quest'anno, pur dimostrandosi ancora molto attento alla funzionalità. Come riportato su Reddit da alcuni utenti, infatti, coloro che hanno deciso di prenere parte al programma beta di10 destinato aiS9 e9 non hanno potuto fare a meno di notare la compatibilità con le Biometric API di Google, un sistema che permette l'autenticazione all'interno delle varie app. Questo può solo voler significa che, una volta portato a termine l'aggiornamento ad10, i proprietari deiS9 e9 potrebbero ottenere la possibilità di far interagire il sistema di riconoscimento dell'iride con una più ampia gamma di applicazioni aggiornate a propria volta all'ultima major-release dell'OS mobile di Google, come nel ...

francescoseghez : Sempre utile uno sguardo al cartogramma che @istat_it pubblica ogni trimestre per ricordarsi che in Italia lavorano… - CarloCalenda : Faticoso ma necessario. Altrimenti che senso hanno i social? Rispondere nel merito è a mio avviso l’unico modo per… - RaiCultura : ? 'Chi nella vita non resta per qualche verso un fanciullo e diventa invece un uomo serio, sobrio, posato e ragione… -